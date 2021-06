Premium Financieel

Ex-topman Neways ziet overname door VDL zitten

De overnamestrijd rond Neways krijgt een onverwachte wending. Voormalig Neways-topman Huub van der Vrande is positief over het plan van industrieconcern VDL om de beursgenoteerde elektronicaleverancier te kopen. De huidige Neways-leiding is er juist tegen en heeft VDL de deur gewezen.