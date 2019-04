Intel haalt financieel topman bij Qualcomm

Intel, een van 's werelds grootste makers van chips, begon in februari de zoektocht naar een nieuwe financieel directeur nadat Davis' voorganger Robert Swan definitief werd benoemd tot topman van het bedrijf. Swan bekleedde in de maanden daarvoor de dubbele functie van interim-topman en financieel bestuurder.

De afgelopen periode is er flink geschoven in de top van Intel. Toenmalig topman Brian Krzanich moest na een carrièrevan 36 jaar het veld ruimen bij het concern, omdat hij een relatie had op de werkvloer.