Gewipte Nissan-baas wil met pers praten

Ghosn zat maandenlang in een Japanse cel op verdenking van fraude en andere wanpraktijken, maar kwam onder borgtocht vrij. Hij wacht zijn vervolging nu af onder huisarrest. De automagnaat gaf naast Nissan ook leiding aan Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi. Door zijn arrestatie kwam de alliantie tussen de drie automakers onder druk te staan. Zij streken recent de nodige plooien glad.

Volgens media in Japan staat Ghosn op het punt om weer achter de tralies te verdwijnen, omdat er nieuwe aanklachten tegen hem zijn. Het zou in dit geval gaan om het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman.