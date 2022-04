Boter bij de vis: loonafspraken terug op niveau van voor corona

Werkgeversvereniging AWVN maakt in haar maandbericht bekend dat loonafspraken weer hoger worden. Het jaargemiddelde kruipt richting de 3%. In 2021 kregen werknemers er nog gemiddeld 2,1% bij. Afspraken over loonsverhoging volgen altijd met enige vertraging de economie.

In maart werden 23 cao’s gesloten: iets meer dan normaal in maart. De werkgeversvereniging constateert dat er in onderhandelingen een eenzijdige focus is op meer salaris. Daardoor gaat in veel bedrijven en sectoren de financiële ruimte helemaal op aan loonsverhogingen. Zo blijft er weinig over om medewerkers nieuwe vaardigheden aan te leren.

Een loonsverhoging van 3% op jaarbasis klinkt goed, maar consumentenprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden met maar liefst 9,7% gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt vooral door de hogere prijzen voor energie en brandstof.