Handelshoop zet Japanse beurs hoger

De Nikkei in Tokio sloot 1 procent in de plus op 21.713,21 punten. Fast Retailing, een zwaargewicht in de Japanse hoofdindex, dikte 5,4 procent aan. De eigenaar van kledingketen Uniqlo zag de omzet van winkels die langer dan een jaar open zijn met 4,5 procent groeien in maart. Bedrijven die veel producten verkopen aan China zaten eveneens in de lift. Robotmaker Fanuc kreeg er 2,7 procent bij en de producent van bouwmachines Komatsu steeg 1,9 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. Woensdag worden de handelsgesprekken met de Chinese vicepremier Liu He in de Amerikaanse hoofdstad hervat. Verder steeg de inkoopmanagersindex van Caixin naar het hoogste niveau in 14 maanden.

De Kospi in Seoul won 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent hoger na sterker dan verwachte Australische winkelverkopen. Ook liep het handelsoverschot van het land op.