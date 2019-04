'Openingswinst Damrak door handelsoptimisme'

De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen, maar liefst niet al te lang. Om een no-dealbrexit te voorkomen, gaat May proberen met oppositieleider Jeremy Corbyn een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen.

De Chinese vicepremier Liu He reist deze week naar Washington voor verder handelsoverleg. Hij zou woensdag aan moeten komen in de Amerikaanse hoofdstad. Naar verluidt zijn de onderhandelingen in een beslissende fase beland en wordt vooruitgang geboekt.

Nedap

Op het Damrak kwam Nedap met een handelsupdate. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, heeft in het eerste kwartaal zijn omzet opgevoerd. Ook voor de rest van dit jaar verwacht het bedrijf hogere verkopen. De onderneming gaf geen details over de omzet en de winst in het eerste kwartaal.

De Europese beurzen sloten dinsdag opnieuw hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 555,94 punten en de MidKap won 0,7 procent tot 781,52 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex daalde 0,3 procent tot 26.179,13 punten. De brede S&P 500 bleef vlak en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent.

De euro was 1,1223 dollar waard, tegen 1,1186 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 62,83 dollar. Brent steeg 0,6 procent in prijs tot 69,76 dollar per vat.