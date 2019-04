Bestuurder weg bij ABN AMRO

ABN AMRO wil, in het licht van zijn strategie, de HTC-portefeuille ,,herijken''. De focus van de portefeuille zal daarom nadrukkelijker komen te liggen op HR en blijft een positie in de executive committee. In het verlengde daarvan is het voornemen om de afdeling Brand, Marketing & Communications onder de verantwoordelijkheid van de topman van de bank te brengen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik