Vopak verkoopt Estse dochter

E.O.S. is goed voor een totale opslagcapaciteit van ruim 1 miljoen kubieke meter in de haven van Tallinn. Ook spoorwegbedrijf E.R.S. is onderdeel van de overeenkomst.

Volgens Vopak past de desinvestering in de eerder aangekondigde strategie. Het bedrijf schreef in 2017 al af op het onderdeel. Volgens Vopak zal de verkoop een bescheiden effect hebben in de resultaten over het tweede kwartaal.