’Schiphol wordt veiliger’

Deze zogeheten runway incursions zijn afgenomen van 46 in 2017 naar 30 vorig jaar, waaronder twee ernstige incidenten. Dat waren er een jaar eerder nog acht”, aldus de taskforce, waarin Schiphol, luchtvaart, grondafhandeling en verkeersleiding nauw samenwerken. De veiligheidsmaatregelen moesten op last van het minister en de inspectie worden genomen na snoeiharde kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid een jaar geleden.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de veiligheid van Schiphol, belangrijk voor de toename van aantal starts en landingen tussen 2020 en 2030. De Haagse politiek is verdeeld over groei van de luchtvaart, die in het regeerakkoord is vastgelegd. De sector pleit voor meer realiteitszin in de groeidiscussie. Zij willen gematigde groei tot 2030. Momenteel staat KLM, de grootste gebruiker van Schiphol stil vanwege de groeistop tot en met 2020.