AEX: Arcelor en financials zetten toon

Met een gongslag op Beursplein 5 opende Rob Rouws, medeoprichter van Rouws & Ceulen de beurs. Dit stond in het kader van haar 35-jarig jubileum als zelfstandig vermogensbeheerder en de bijna 20-jarige samenwerking met InsingerGilissen als haar depotbank. Ⓒ Fotograaf: Seraf van der Putten

Amsterdam (DFT) - De winst voor beleggers bleef woensdagmiddag op het Damrak stabiel. Arcelor Mittal was, met auto- en mijnbouwers in Europa, gewild na optimisme over de handelsbesprekingen tussen de VS en China. In de Midkap zat BESI met TKH en Air France KLM in de lift.