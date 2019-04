Optimisme handelsdeal stuwt Damrak

De AEX-index sloot 0,9% hoger bij 561,35 punten. De Midkap-index bleef 2,2% hoger op 798,45 punten.

De CAC-40 in Parijs kreeg er 0,8% bij. De DAX in Frankfurt won 1,7%. De index voor het inkoopmanagerscijfer in Europa van Markit bedroeg 51,6, tegen 51,3 verwachting.

De Duitse Bund steeg 5 basispunten en bleef net boven 0%. De euro noteerde bij 1,1224 0,3% hoger tegen de dollar.

"Verdere stijging pond in verschiet"

De FTSE100 steeg 0,4%. De Britse dienstensector kromp voor het eerst in ruim twee jaar. Brexit domineert verder: premier Theresa May wil de EU vragen de Brexit uit te stellen.

Om een no-deal Brexit te voorkomen, praat May vandaag met oppositieleider Corbyn.

Het Britse pond herstelde daarop dinsdagavond, maar zakte woensdag tegen de euro in aanloop naar Prime Ministerial Questions vanmiddag.

Blokkade door Labour en dus een scenario richting nieuwe Britse verkiezingen worden waarschijnlijk, aldus valutahandelaar Monex Europe. Dat zet de weg open naar een ordentelijke Brexit, stelt valutahandelaar Joost Derks van NBWM. „En een verdere stijging van het pond.”

Bekijk ook: Dreigementen Trump stuwen avocadoprijs op

Wall Streetbeurzen koersten 0,4% tot 0,6% hoger. De handelsdeal tussen Washington en Peking zou volgens insiders „voor 90%” rond zijn.

Het Amerikaanse ADP-rapport stelde teleur: 129.000 nieuwe banen in maart blijven onder de consensus van 175.000 stuks, het slechtste resultaat sinds september 2017.

„Het handelsconflict tussen de VS en China kan markten maken én, bij een verkeerde uitkomst, breken. Daar zitten we nog midden in”, aldus econoom Loege Schilder van vermogensbeheerder CareIS.

,,Tegelijk is de rente laag, de inflatie relatief zwak. Als dit zo blijft, kunnen beurzen nog wel even omhoog”, zo vertaalt hij het sentiment in de markt.

„Ik zie geen reden voor een rentestijging. Er zal eerst meer inflatie nodig zijn. Een goede of slechte Brexit speelt geen rol; dit besluit tast het financiële systeem niet aan. De eerste kwartaalresultaten volgende week van bedrijven kunnen het sentiment bepalen. De winstverwachtingen zijn neerwaarts bijgesteld. Misschien ten onrechte. Dat kan volgende week een koopsignaal betekenen”, aldus Schilder.

Cyclische aandelen gewild

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen sloot staalmaker Arcelor Mittal 2,6% hoger aan kop van de AEX. De hoop op de handelsdeal stuwde het cyclische staalconcern. Galapagos volgde met 2,4% toename.

Aalberts Industries voegde 2,4% toe aan het vorige slot.

Chipmachinemaker ASML was ook in trek met een vooruitgang van 2,2%.

De financiële waarden hadden eveneens de wind in de rug. ABN Amro won 2%. Verzekeraar Aegon koerste 2% hoger op aantrekkende rentes.

Het meest verhandelde aandeel, ING, werd 1,5% meer waard.

De defensieve voedingsfondsen zaten in de achterhoede. Ahold Delhaize werd 0,2% minder waard.

BAM gewild

In de Midkap nam halfgeleider BESI de koppositie over met een 5,2% hogere koers. ASMI steeg met 4,2%.Technisch dienstverlener TKH ging met 4,8% winst mee, Air France KLM won 4,3%.

Bouwbedrijf BAM (+3,2%), dat een klus in Oxford kreeg, viel ook in de smaak.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.