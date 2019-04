Voeding in achterhoede op zonnig Damrak

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,6% hoger op een stand van 559,21, het hoogste niveau sinds eind augustus vorig jaar. De Midkap-index sprintte 1,5% vooruit naar 793,26 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook overwegend diepgroen. De CAC in Parijs kreeg er 0,8% bij. De DAX in Frankfurt won 1,2%. De FTSE100 in Londen moest echter 0,1% afstaan. De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen. Om een no-dealbrexit te voorkomen, gaat May met oppositieleider Jeremy Corbyn praten over het doorbreken van de brexit-impasse.

Na de mooie gang van zaken in voorgaande handelsdagen werd de koopbereidheid bij beleggers verder aangewakkerd na het nieuws dat China en Amerika de meeste pijnpunten in de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord hebben weggewerkt. In Azië zat de stemming er in reactie er goed in. De Nikkei-index sloot vanochtend 1% hoger. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een hogere start na een dag eerder nog dicht bij huis te zijn gebleven.

Bij de hoofdfondsen was de hoofdrol weggelegd voor Arcelor Mittal met een koerssprong van 4,7%. De hoop op een handelsdeal tussen Amerika en China gaf vooral het cyclische staalconcern een flinke impuls. ASML was ook in trek met een vooruitgang van 1,5%. Aalberts voegde 2,3% toe aan het vorige slot

De financiële waarden hadden eveneens de wind in de rug. Verzekeraar Aegon koerste 1,2% hoger geholpen door de aantrekkende Amerikaanse obligatiesrentes. ING werd 1% meer waard.

De defensieve voedingsfondsen zaten in de achterhoede. Ahold Delhaize werd 0,5% minder waard. Heineken liet 0,8% liggen. Unilever raakte 0,4% kwijt.

In de Midkap nam TKH de koppositie over met een 3,2% hogere koers. Bouwbedrijf BAM (+3,2%) viel ook in de smaak.

Bij de kleinere fondsen daalde Nedap na een hogere opening 0,7%. Het technologiebedrijf voerde in het eerste kwartaal de omzet op. Ook voor de rest van dit jaar verwacht het bedrijf hogere verkopen.

