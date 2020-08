Bol.com doet Zwarte Piet en ’huidskleur’ in de ban

De webwinkel zegt daarmee te reageren op opmerkingen van klanten, verkooppartners en experts. „Vanuit die inzichten hebben wij geconcludeerd dat Zwarte Piet als kwetsend kan worden ervaren. Dit assortiment weren we dan ook van ons platform”, meldt bol.com dinsdag.

Speelgoed geweerd

Concreet betekent het dat de benaming Zwarte Piet wordt aangepast naar Piet. Ook worden boeken en speelgoed geweerd waarin de term Zwarte Piet voorkomt of waarin deze het traditionele uiterlijk heeft.

„Vorig jaar hadden we al bij verkleedkleding gevraagd om geen modellen te gebruiken die volledig zwart geschminkt waren. Roetveegpieten mogen wel. Dat blijft nog steeds toegestaan”, zegt een woordvoerder dinsdag in een reactie. Bol.com laat pietenkostuums toe, „zolang ze geen stereotype karikatuur uitbeelden, bijvoorbeeld door toevoeging van zwarte pruik, grote gouden oorringen en molensteenkraag”.

Panty’s

Tegelijk is besloten dat het woordje ‘huidskleur’ wordt veranderd in ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt gerefereerd naar een blanke huidskleur. Dat komt nogal eens voor bij cosmetica of onderkleding. „Zoals bij panty’s”, legt de woordvoerder uit. „We hebben van een aantal klanten gehoord dat je daarmee het begrip ’blank’ normaliseert. Ze vonden dat niet prettig. We vinden het prima om dat aan te passen, dus dat hebben we gevraagd aan onze verkooppartners. Zo’n 60% van onze artikelen wordt verkocht via partners.”

Bij boeken of andere producten die als controversieel worden beschouwd uit oogpunt van discriminatie, kan bol.com ook besluiten dit te blijven verkopen, maar dan voorzien van een speciaal label met aanvullende informatie ter voorlichting. „Bijvoorbeeld als we vinden dat ze historische context hebben of nuttig zijn voor de discussie.”

Gangsterrap

Tegelijkertijd blijft bol.com wel veel andere controversiële producten verkopen, zoals harde porno en gangsterrap met vrouwonvriendelijke of extreme teksten. „We hebben 23 miljoen producten, daar zitten ongetwijfeld artikelen bij waar wat op aan te merken is”, reageert de woordvoerder. „Maar dit speelt nu in de maatschappij en daar gaan wij mee om. Waar we nu naar kijken is discriminatie en haat.”

