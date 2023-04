Apple troeft met 4,15% spaarrente banken af

Een rente van 4,15% steekt fors af bij alle spaarrentes in de Verenigde Staten en Nederland, waar grootbank Rabo nu 0,75% rente biedt. De gemiddelde rente in de VS is 0,37%. Apple steekt met deze rente ook die van creditcardmaatschappijen als American Express (3.75%) naar de troon.

Voor de rekening is geen maximumlimiet bepaald, wel is er het deposito-garantiestelsel in de VS dat verlies tot $250.000 vergoedt. Die garantie geldt ook voor de Apple-rekening via Goldman Sachs.

Niet in Nederland

De rente loopt bij Apple via de Apple Card-rekening die klanten kunnen activeren in combinatie met Apple Pay in hun Wallet-app op de iPhone.

De dienst is niet toegankelijk in Nederland.

De rekeningen worden beheerd door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, die zelf overigens aan klanten een rente geeft die onder die van Apple ligt.

Met de rekening probeert Apple volgens betalingsexperts vooral klanten naar zijn andere diensten te trekken, zoals zijn creditcard. Apple biedt sinds vorig jaar een dienst aan waarmee klanten gespreid kunnen betalen volgens het principe buy now, pay later. De betaaldiensten kunnen via de iPhone, iPad of iWatch met elkaar verbonden worden.

De aankondiging van de rente komt op het moment dat de grote banken in de VS een grote uitstroom van spaargeld zien, nadat de Silicon Valley Bank omviel. Sinds vorig jaar maart zouden spaarders bij commerciële banken $800 miljard hebben weggehaald.