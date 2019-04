KBC verlaagt koersdoel ForFarmers

De Belgische bank wijst er onder meer op dat onzekerheid rond de brexit op het ondernemersvertrouwen van boeren in het Verenigd Koninkrijk drukt. In Nederland, België en Duitsland wordt de roep om milieumaatregelen en groter dierenwelzijn in de veehouderij luider, waardoor boeren hogere kosten hebben. Dat kan impact hebben op hun inkoopbeleid van veevoer. Door strengere fosfaatregels in Nederland moeten veel melkveehouders hier bovendien hun veestapel verkleinen. KBC wijst evenwel ook op mogelijkheden voor groei op de langere termijn. Zo zal de vraag naar vlees wereldwijd stijgen, wegens de groei van de wereldbevolking.

Het aandeel ForFarmers stond woensdagochtend omstreeks 09.20 uur vlak op 7,40 euro.