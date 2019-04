Supermarkten verhogen prijzen opnieuw

Dat concludeert de website inprijsverhoogd.nl, meldt de NOS. Op de website worden de prijzen van veel dagelijkse boodschappen minutieus bijgehouden.

Een prijs als €1,99 werkt psychologisch omdat consumenten het niet zien als twee euro, maar als een euro nogwat. Een product voelt dus goedkoper als de prijs eindigt op een negen. Aanvankelijk verhoogden supermarkten de prijzen netjes met 3%, maar uiteindelijk zijn dat geen logische prijzen om te hanteren.

Zak drop

Is een zak drop door de btw-verhoging van €1,19 naar €1,23 gegaan, dan kan een supermarkt deze prijs weer terug aanpassen naar €1,19 of verhogen naar €1,29. Volgens inprijsverhoogd.nl (IPVdata) koos Albert Heijn in 75% van de gevallen ervoor de prijs te verhogen en Jumbo in 62% van de gevallen.

Bij AH worden wekelijks honderden boodschappen in prijs aangepast naar eindcijfer 9, bij Jumbo gaat dat iets minder snel. Niet elke supermarkt verhoogt de prijzen vooral: bij Vomar ging de helft omhoog en de helft omlaag, Hoogvliet verhoogde slechts 43% van de prijzen.

De supermarkten laten in een reactie weten dat prijzen van boodschappen door allerlei redenen steeds veranderen: marktwerking, andere inkoopprijzen en btw-beleid.