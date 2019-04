Column: dit uitstel van de Brexit is anders

May gaat het uitstel waarom ze vraagt ongetwijfeld krijgen. De EU wil niet het risico lopen om de zwartepiet toegespeeld te krijgen voor een chaotische Brexit, waarvan de economische schade in de honderden miljarden euro’s loopt. Bovendien kreeg May eerder ook al een keer uitstel. Oorspronkelijk zou het land op 29 maart uit de EU stappen. Half maart is die vertrekdatum verschoven naar 22 mei. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is echter dat het Lagerhuis zich schaart achter het vertrekakkoord dat May vorig jaar met de EU heeft gesloten. Na drie mislukte pogingen is echter overduidelijk dat dit niet gaat gebeuren.

Aftellen

Nu het EU-akkoord van May gesneuveld is, doemt er op 12 april al een harde deadline op. Britse parlementariërs zijn de afgelopen dagen koortsachtig op zoek gegaan naar een alternatieve Brexit-route. De indicatieve stemrondes van vorige week en afgelopen maandag, wijzen echter uit dat er geen enkel voorstel is dat voldoende steun krijgt.

In een poging om een harde Brexit te voorkomen, wil May samen met oppositieleider Jeremy Corbyn een uitweg zoeken. Het is bijzonder pijnlijk dat de twee grootste politieke partijen pas op het idee komen om samen te werken als de rand van de afgrond al in zicht is.

Positief signaal

Daar staat tegenover dat het een heel positief signaal is dat May eindelijk voor een andere strategie kiest. Tot nu toe deed ze niets anders dan wanhopig proberen om haar akkoord door het Lagerhuis te persen. Oppositiepartij Labour zet in op een Brexit binnen de Europese douane-unie. Een dergelijk voorstel sneuvelde maandagavond op slechts drie stemmen in een indicatieve stemronde.

Als May en Corbyn er gezamenlijk achter gaat staan, is een ontsnappingsroute uit de EU binnen handbereik voor het Lagerhuis. May heeft bovendien beloofd om het Lagerhuis te laten stemmen over Brexit-alternatieven indien de onderhandelingen met Labour niets opleveren. Als een voorstel dan een meerderheid krijgt, gaat ze dat uitvoeren.

Pond

Na het uitstelverzoek van May heeft het pond in één klap de koersschade van een dag eerder uitgewist. De munt ging maandagavond namelijk onderuit toen bleek dat andere veelbelovende voorstellen het in een indicatieve stemronde niet haalden. Het meest waarschijnlijke scenario is nu dat het Lagerhuis tot 22 mei de kans krijgt om een Brexit-route uit te stippelen.

Op de EU-top van volgende week wordt duidelijk of May daarbij nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Voorlopig heeft May echter de deur opengegooid voor nieuwe hoop op een ordelijk vertrek uit de EU. En voor een verdere stijging van het pond.

Joost Derks is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.