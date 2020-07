Suriname nog rijker na derde olievondst

Dat hebben de bedrijven woensdag aan het eind van de dag bekendgemaakt.

De twee eerdere oliebronnen werden in hetzelfde gebied gevonden in januari en april van dit jaar. De directeur van Apache, John J. Christmann, spreekt van de beste bron die het bedrijf tot nu toe gevonden heeft met de hoogste financiële opbrengst en de beste kwaliteit olie, aldus het persbericht.

Deze nieuwe vondst komt niet echt als een verrassing. Het is inmiddels duidelijk dat er voor de kust van Suriname en buurland Guyana veel olie zit. In Guyana zijn de afgelopen jaren al achttien olievondsten gedaan. Het land heeft ook al olie geëxporteerd.

’Laatste put bevat meeste olie’

Surinames oliebedrijf Staatsolie is blij met deze olievondst en Suriname mag dat ook zijn. Dat zegt Agnes Moensie, waarnemend directeur van Staatsolie, in een eerste reactie. Moensie is het eens met de conclusie van Apache dat deze laatste put de beste put is, met betere resultaten dan de eerder geboorde putten.

Volgens de directeur heeft de olieprijs zich sinds het tweede kwartaal enigszins gestabiliseerd, woensdag lag de prijs net iets boven de 42 dollar per vat. Staatsolie realiseert zich dat de prijs voortdurend beïnvloed wordt door vele internationale factoren zoals de coronapandemie.

Moensie hoopt dat er in Suriname zo snel mogelijk een discussie op gang komt over de vraag hoe de bevolking zoveel mogelijk kan profiteren van de olievondsten.

