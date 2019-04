’Kind krijgt ruim twee keer zoveel spaarrente als volwassene’

Hoe schattig ook: kinderen kunnen hun geld beter niet in een spaarpot stoppen. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - De spaarrente staat al jaren historisch laag. Maar er is een groep die meer rente krijgt dan anderen: namelijk kinderen. De rente op kinderspaarrekeningen is gemiddeld 0,34% en dat is ruim het dubbele van de gemiddelde rente op een gewone spaarrekening: 0,14%.