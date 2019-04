KvK: ruim 93.000 nieuwe bedrijven

Dat zijn er 5% meer dan een jaar geleden toen de teller op ruim 1,8 miljoen stond. In totaal kwamen er sinds 1 april vorig jaar 93.486 ondernemingen bij. Dit staat in de KvK Bedrijvendynamiek over het eerste kwartaal van 2019.

De groei van het aantal starters in het eerste kwartaal komt vooral door startende fulltime en parttime zzp’ers. Het aantal mkb’ers groeide met 1.751 tot in totaal 443.349 ondernemingen.

De sterkste relatieve groei van het aantal ondernemingen in het eerste kwartaal vindt plaats in de sectoren Energie, Water en Milieu (+10%), Bouw en Logistiek (beide +8%), en Gezondheid (+7%). De sectoren Financiële instellingen en Land- en tuinbouw laten anders dan alle andere sectoren geen groei in aantallen ondernemingen zien.