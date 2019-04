Ouderen die huis op willen eten krijgen steeds meer opties

ABN Amro komt met de Overwaarde Hypotheek. Mensen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen daarmee de overwaarde op hun woning opnemen, zonder dat ze daar hogere maandlasten voor krijgen. Maar de rente wordt wel gedurende de looptijd van de nieuwe hypotheek bij de schuld opgeschreven. Bovendien rekent ABN Amro ook een rente over de opgenomen overwaarde én de hypotheekrente.

ABN Amro is de volgende partij in de rij die dit soort hypotheken of andere financieringen aanbiedt voor mensen met overwaarde in hun huis. Vorige week kwam Vivat al met een soortgelijk initiatief, genaamd Stekkie. Ook Duo Wonen en Levius melden zich onlangs op de markt.

Die werd eerder enkel bevolkt door Rabobank en ABN Amro-dochter Florius, meldt De Nationale Hypotheekbond, die meteen de website overwaardehypotheek.nl in het leven heeft geroepen voor een overzicht.

Verzilveren en blijven

Daarnaast waren er nog de Verzilverlening en Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Daarmee kunnen mensen hun overwaarde verzilveren om je huis aan te passen zodat je er langer in kan blijven wonen. Bijvoorbeeld het installeren van een traplift of een slaap- en badkamer op de begane grond inrichten.

ABN Amro stelt geen voorwaarden aan hoe je de verzilverde overwaarde besteed. Mensen kunnen kiezen voor een bedrag in één keer, bijvoorbeeld om te schenken, of een maandelijkse uitkering die gebruikt zou kunnen worden om het inkomen aan te vullen. Dat laatste kan maximaal over een periode van 20 jaar.