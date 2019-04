Ford vol gas richting China

De Amerikanen zijn van plan de komende drie jaar ruim dertig nieuwe modellen op de Chinese markt te brengen. Ongeveer een derde van de nieuwe auto’s betreft een elektrisch aangedreven voertuig.

Ford kondigde eerder al aan dat het in de periode tot 2025 tientallen nieuwe en gepimpte auto’s in de Chinese markt wil zetten. Met de aankondiging woensdag zette Ford een duidelijkere stip op de horizon. Het bedrijf wil ook de relatie met Chinese partners verbeteren en steekt geld in de werving en selectie van met name Chinese vakkrachten.

China is na de VS de belangrijkste markt voor Ford. Vorig jaar daalden de opbrengsten in het land met ruim een derde, na een omzetdaling van 6 procent in 2017. Ford zelf wijt de daling onder meer aan het ontbreken van nieuwe modellen. Volgens marktkenners zitten ook handelsspanningen tussen China en de VS de verkopen van Ford dwars.