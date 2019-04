'Foxconn verlegt aandacht meer naar auto's'

Dochterbedrijf FIH Mobile, dat voor 62 procent in handen is van Foxconn, behaalt 90 procent van zijn omzet met het assembleren van Android-telefoons. Het bedrijf heeft echter besloten personeel en productiemiddelen in te zetten voor een nieuw autoproject. Foxconn had al eerder aangegeven zich op een bredere markt te willen richten, met onder meer de autobranche en de gezondheidszorg nu de vraag naar mobiele telefoons afneemt.

FIH heeft volgens een ingewijde niet meer zoveel opdrachten om telefoons voor klanten als Google, Xiaomi, Lenovo, Nokia en Meizu te bouwen. Bovendien verdient het bedrijf alleen geld aan de opdrachten van Google.