’Kop koffie wordt nóg goedkoper’

De prijs van koffiebonen ging al neerwaarts, ze behoort dit jaar tot de slechtst presterende grondstoffen.

Volgens grondstoffen-analist Nitesh Shah van Wisdom Tree Investments, een grote leverancier van index-volgers op bijvoorbeeld koffie voor beleggers, komt daar voorlopig geen einde aan.

Nitesh Shahs woorden zijn gewild als duider van de grondstoffenmarkt. Ⓒ CNBC

De prijzen voor latere levering van partijen arabica-bonen noteerde op 4 maart bijna 5% in de min.

Wat zit daar achter? Shah: „Na een soortgelijke prijstrend in 2017 hebben de koffieprijzen niet kunnen profiteren van de aanhoudende risico’s in het beleggingklimaat, omdat ze onder druk staan van het ruime koffieaanbod en de zwakkere Braziliaanse real.”

Grote oogsten

Shah verwijst voor de grote oogsten naar Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), het Braziliaanse agentschap verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in Brazilië, veruit de grootste leverancier.

Dat voorspelt dat de Braziliaanse koffieoogst voor het oogstjaar 2019-2020 zo’n 50,5 tot 54,5 miljoen balen bonen arabica zal opleveren. Dat is minder dan verwacht. Maar „veel van deze informatie is al ingeprijsd in de koffieprijzen”, stelt Shah. Kortom, beleggers hielden er al rekening mee en zijn niet verrast.

Conabs laatste schattingen van de productie betekenen nog steeds een recordniveau in een jaar waarin de opbrengsten relatief laag zijn.

Analist Shah keek ook naar de International Coffee Organisation (ICO). Volgens zijn tellingen bedroeg de wereldwijde koffieexport in december 2018 10,43 miljoen balen bonen. Dat tegenover 10,33 miljoen balen koffiebonen in december 2017.

"Aanbod blijft prijs drukken"

De koffie-export steeg eind vorig jaar al met 8,1% tot 30,91 miljoen balen, tegenover 28,58 miljoen balen in dezelfde periode vorig oogstseizoen 2017-2018.

Shah: „De recordoogst in Brazilië overspoelde de internationale markten. Terwijl de sterkere groei van de vraag zou moeten helpen het surplus te verminderen, blijft het aanbodoverschot op de prijzen wegen.”

Het kan dan volgens het Amerikaanse WisdomTree niet anders dan dat dit overschot de komende maanden zal aanhouden.

Als cafetaria, restaurants en supermarkten die groothandelsprijzen doorberekenen, betaalt de consument voorlopig minder voor een kop koffie.

