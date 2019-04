Rode cijfers voor Hudson's Bay

HBC sloot het boekjaar dat tot begin februari liep af met een tekort van 631 miljoen Canadese dollar (421 miljoen euro). Dat was ruim meer dan het tekort van 139 miljoen dollar een jaar eerder. Toen bracht het belastingvoordeel 181 miljoen dollar extra in het laatje. De omzet van HBC zakte van 9,5 miljard dollar naar 9,4 miljard dollar.

Voor het omgooien van zijn Europese activiteiten verbrandde HBC 194 miljoen dollar. Door die ingreep resteerde in het slotkwartaal uiteindelijk een tekort van 147 miljoen dollar voor HBC. Het warenhuisconcern maakte in november vorig jaar bekend dat het zijn Europese activiteiten onderbrengt in een samenwerking met de Oostenrijkse branchegenoot Signa.