Automakers zuchten onder CO2-beleid Brussel

Het doorvoeren van de CO2-maatregelen kost de zes grootste autobouwers €7,4 miljard aan winst, waarschuwt UBS in de Financial Times. Om de EU-doelstelling van een maximale uitstoot van 95 gram CO2 per kilometer in 2021 te halen, moeten de autofabrikanten in twee jaar hun emissie met een vijfde reduceren. „Alle Europese automakers zitten nog boven het niveau waar zijn in 2021 moeten zijn”, aldus analist Patrick Hummel.

PSA, het Franse moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel, moet met 25% winst per aandeel het diepst snijden om aan de EU-regels te voldoen. De Fransen worden gevolgd door Fiat Chrysler met 20% en Volkswagen 13%, Renault 10%, Mercedesmoeder Daimler 9% en BMW 7% minder winst per aandeel.

Angst voor boetes

Alle autofabrikanten doen hun uiterste best om aan de nieuwe regels te voldoen en toekomstige boetes te vermijden, ookal kost hen dit omzet en winst. De angst voor boetes vanwege te hoge emissies wordt gevoed door het dieselschandaal in 2015, waarbij er gelogen is over de uitstoot van auto’s wat met name bij VW fors in de papieren is gaan lopen.

Nieuwe technologieën, van volledig elektrische auto’s tot hybride wagens, helpen de sector wel om aan de CO2-doelstellingen te voldoen, maar veel van de auto’s kennen een lagere winstmarge en hoge ontwikkelingskosten.

Volgens UBS is Fiat Chrysler waarschijnlijk de enige die wel een boete kan krijgen. De sectoranalisten van de bank verwachten niet dat de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant in 2021 voldoende elektrisch aangedreven auto’s op de markt heeft.