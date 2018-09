Data klant is banken gevecht waard

Aan zo’n opzet werkt de Nederlandse Volksbank. Als de klanten die noodknop online aanvinken, blijven gegevens alleen bij de bank.

Banken willen desgevraagd daartoe rechtszaken voeren om de privacy van klanten te waarborgen, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Als een partij zich misdraagt en de klant daardoor wordt benadeeld, waarbij het tot rechtszaken komt, dan zullen banken die niet uit de weg gaan”, aldus NVB-directeur Eelco Dubbeling.

Gratis informatie

Die data waren altijd al bezit van de rekeninghouder, maar vanaf 2018 zijn banken volgens Europese PSD2-regelgeving verplicht rekeninginformatie na opdracht van klanten gratis te delen met ondernemingen zonder bankvergunning.

De klant moet daarvoor wel uitdrukkelijk toestemming geven, de ’geïnformeerde en bewuste keuze’. Dat blijkt vlak voor 2018 nog onontgonnen gebied, merkt de NVB. Nieuwkomers tasten de grenzen af.

„Er zijn voorbeelden dat een klant online aangaf zijn data niet met anderen buiten de bank te willen delen, maar via een link in een bijlage van dat bericht werd toch toegang tot zijn data gegeven”, aldus Maurice Oostendorp, ceo van Volksbank en NVB-bestuurslid.

Data combineren

Veel fintechbedrijven, die al beschikken over andere gegevens van bankklanten, willen die combineren met de rekeningeninformatie. „We zullen klanten heel duidelijk maken met goede consumentenvoorlichting waarmee ze akkoord gaan. En dat ze hun instemming kunnen intrekken. Het blijven hun data.”

Probleem is dat nog niet scherp is hoe de Europese regel precies in Nederlandse voorschriften komt. Banken overleggen daarover koortsachtig met de toezichthouders als DNB en consumentenorganisaties.