Geen piloten, vluchten geschrapt

De budgetmaatschappij, kortgeleden overgenomen door een consortium onder leiding van Virgin Atlantic, zegt onder meer last te hebben van de paasvakantie, die in delen van Groot-Brittannië al begonnen is. Het bedrijf heeft al „meerdere oplossingen” voor het tekort op het oog.

In de hele luchtvaartbranche is een groot tekort aan piloten. Transavia kondigde vorige week een eigen pilotenschool aan om niet te hoeven meedoen aan het wegkapen van personeel bij de concurrentie.