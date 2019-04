Beleggers gaven miljoenen voor niet geleverd goud

De verdachten uit Breda, Huizen en Hoofddorp hebben met zogenaamde Forward Gold Sales ’toekomstige goud uit mijnen’ verkocht.

Het goud wordt niet direct gekocht, maar dit systeem biedt de klant, tien maanden na aankoop, het recht op levering van fysiek goud, zo schrijft het Noordhollands Dagblad.

De klant krijgt bij aankoop een korting van tien procent ten opzichte van de geldende goudprijs. Na levering zou het goud tegen de dan geldende goudprijs verkocht worden. Het goud zou aangekocht worden bij een goudmijn in Afrika.

Volgens de FIOD gaat het om oplichting.

De opsporingsdienst heeft beslag gelegd op administratie, twaalf auto’s, twee panden, bankrekeningen, goud, zilver, horloges en sieraden. Ook zijn wapens gevonden die zijn overgedragen aan de politie.

Slechts een klein deel van ingelegde gelden zou zijn geïnvesteerd in een goudmijn in Afrika, meldt FIOD-woordvoerster Wietske Visser. „Vermoedelijk is het geld anders verbruikt en besteed dan beloofd en gaat het hier om beleggingsfraude. Het vermoeden is dat het geld van nieuwe beleggers wordt gebruikt om eerdere beleggers te betalen (Ponzi-fraude).”

