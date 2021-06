Verliesgevend GameStop versterkt top met komst oud-bestuurders Amazon

Furlong neemt dan de baan over van George Sherman, wiens vertrek in april werd aangekondigd. Furlong werkte bijna negen jaar voor Amazon in verschillende managementfuncties. Recupero neemt de plaats in van Jim Bell die in maart vertrok. Recupero was meer dan zeventien jaar werkzaam bij Amazon. De twee moeten helpen bij overgang van GameStop naar een e-commercebedrijf.

Reddit-aandelen

GameStop kwam ook met cijfers over het eerste kwartaal dat op 1 mei eindigde. De omzet ging op jaarbasis met 25 procent omhoog naar bijna 1,3 miljard dollar. Er werd een nettoverlies geleden van 67 miljoen dollar. Dat was bijna 166 miljoen dollar een jaar eerder.

GameStop behoort samen met bioscoopketen AMC Entertainment tot de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Die aandelen hebben op de beurs in New York de laatste tijd grote koersschommelingen laten zien.