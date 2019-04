'Hoop doet leven bij opening Wall Street'

Een handelsdeal tussen de VS en China lijkt volgens bronnen bij de onderhandelingstafels in de maak. Als gesprekken woensdag tussen de Chinese vicepremier Liu He enerzijds en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin anderzijds goed verlopen dan kan mogelijk nog deze maand een definitief akkoord worden getekend.

De positieve geluiden zijn doorgaans goed nieuws voor chipbedrijven, die relatief sterk afhankelijk zijn van vraag uit China. De Amerikaanse chipreus Intel kwam ook zelf met nieuws, door een nieuwe financieel topman weg te plukken bij concurrent Qualcomm.

Boeing

Beleggers verwerkten verder tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in de VS. Met 129.000 nieuwe banen was maart volgens loonstrookverwerker ADP de zwakste maand qua banengroei in anderhalf jaar tijd. Wel waren er positieve cijfers uit China en Europa, die het angstbeeld over tanende groei van de wereldeconomie verder indammen.

Bij de bedrijven staat onder meer Boeing weer in de belangstelling. The Wall Street Journal schreef dat de piloten van het ramptoestel in Ethiopië meerdere keren tijdens de fatale vlucht te maken kregen hadden met software die de neus van het toestel omlaag duwde. De veiligheidsinstructies van Boeing boden daarbij geen soelaas.

Ford

Verder kwamen er enkele fondsen met cijfers. Warenhuisketen Hudson's Bay zag de omzet in het voorbije kwartaal teruglopen. Gamewinkelketen GameStop maakt zich op voor een flinke daling op de beurs na een tegenvallende vooruitblik.

Ford kwam met een reeks nieuwe modellen, waaronder een aantal elektrische voertuigen. Ook maakte de automaker bekend werk te maken van uitbreiding in China, met de introductie van tientallen nieuwe auto's op 's werelds grootste automarkt.

Tyson Foods

Vleesreus Tyson Foods moest een heleboel rundvlees terughalen. In het de betreffende producten zitten mogelijk stukjes plastic.

De Amerikaanse beurzen sloten een dag eerder na een wisselvallige handelssessie overwegend met kleine plussen. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 26.179,13 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak op 2867,24 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent. Die sloot op 7848,69 punten.