Wall Street hoopvol over handelsoverleg

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 26.225 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2877 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent naar 7891 punten.

Een handelsdeal tussen de VS en China lijkt volgens bronnen bij de onderhandelingstafels in de maak. Als gesprekken woensdag tussen de Chinese vicepremier Liu He enerzijds en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin anderzijds goed verlopen dan kan mogelijk nog deze maand een definitief akkoord worden getekend.

Boeing

Beleggers verwerkten verder tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in de VS. Met 129.000 nieuwe banen was maart volgens loonstrookverwerker ADP de zwakste maand qua banengroei in anderhalf jaar tijd. Wel waren er positieve cijfers uit China en Europa, die het angstbeeld over tanende groei van de wereldeconomie verder indammen.

Bij de bedrijven staat onder meer Boeing (min 0,4 procent) weer in de belangstelling. The Wall Street Journal schreef dat de piloten van het ramptoestel in Ethiopië meerdere keren tijdens de fatale vlucht te maken kregen hadden met software die de neus van het toestel omlaag duwde. De veiligheidsinstructies van Boeing boden daarbij geen soelaas.