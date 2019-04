Koffieman trekt deur 2theloo achter zich dicht

Bij La Place wordt hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, strategie, innovatie en portfoliomanagement. Ook wordt hij voorzitter van de zogenoemde Food Innovation Board. Daarin wordt door directieleden van Jumbo en La Place de gezamenlijke ontwikkelkalender bepaald.

Frits van Eerd, de ceo van moederbedrijf Jumbo, denkt een ’ruim ervaren vakman’ in huis te hebben gehaald die zijn sporen binnen de horeca en retail heeft verdiend.

Hippe startup

Wubben was eind 2018 nog begonnen als topman bij toiletuitbater 2theloo, maar trekt die deur dus al snel weer achter zich dicht. Daarmee is hij de alweer de zesde bestuurder binnen vier jaar die vertrekt bij de ooit beloftevolle en hippe startup 2theloo in handen van investeringsmaatschappij Avedon.

Financieel topman Tom Daniels volgt Wubben op bij 2theloo, dat na het plotse overlijden van een van zijn twee oprichters, Eric Treurniet, in een turbulente periode terecht kwam. De tweede oprichter, Almar Holtz, trad terug als bestuursvoorzitter na een conflict met medeaandeelhouder Avedon.

Wubben werkte tien jaar voor Starbucks, en was onder meer verantwoordelijk voor de marketing in Europa. Hij stapte eind 2018 over naar 2theloo om de als herstructureerder binnengehaalde Kees Jan Bus af te lossen, en de contacten van 2theloo met grote klanten als Shell, Total en SNCF een impuls te geven.

Bij La Place lost hij Bart van den Nieuwenhof af, die na een eerdere flirt met 2theloo zelf koos voor een avontuur bij Hans Anders, de optiekketen in handen van investeerder 3i.