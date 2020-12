Column: vaccins maken echt het verschil

Buitenland

Eenzame olifant Kaavan naar reservaat in Cambodja

Kaavan de olifant, die bekend werd doordat zangeres Cher zich om zijn lot bekommerde, wordt in de nacht van zondag op maandag overgevlogen naar een olifantenreservaat in Cambodja. ’De eenzaamste olifant ter wereld’ verbleef jarenlang alleen en onder slechte omstandigheden in de dierentuin van de Pak...