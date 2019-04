Meer warmte in de zaak gebracht

IJskoud, dat bedrijven slimme koeloplossingen biedt, heeft klanten in uiteenlopende branches: van overheidsinstellingen tot horecagelegenheden tot ziekenhuizen. Het bedrijf onderhoudt ook dagelijks duizenden installaties bij haar klanten, op afstand en indien nodig op locatie.

Mannenbedrijf

José stapte in 2005 in de zaak nadat Henk aangaf dat hij zich liever met technische zaken wilde bezighouden dan met de dagelijkse bedrijfsvoering. Het duurde wel even voordat het als ’haar bedrijf’ aanvoelde, vertelt ze. „Het was echt een technisch mannenbedrijf en dat voelde voor mij - komende uit de zorg - letterlijk ijskoud aan.”

Sportzaal

Van die oude bedrijfscultuur is weinig meer over. „We willen onze medewerkers echt een ’thuisgevoel’ geven. Onder meer door extra voorzieningen zoals de nieuwe sportzaal die momenteel gerealiseerd wordt. Samen sporten verbindt en verbroedert”, weet José. „En er werken hier best wat jongens die geen familie in Nederland hebben, waaronder enkele statushouders. Voor hen is zo’n sportruimte een belangrijke plek.”

José en Henk hebben een duidelijke rolverdeling. Sinds 2012 is José officieel algemeen directeur van het bedrijf. „Henk houdt zich bezig met techniek en innovatie, ik doe de rest.”