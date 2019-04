Paardensport spannender maken

Het camarillo-team vlnr. Rikkert Koppes, Robert van Leeuwen en Manon Spermon. Ⓒ Christel Reijnders

Helmond - Kijken naar een springconcours kan boeiend zijn, maar spanning, zoals bij schaatswedstrijden of Formule 1, ontbreekt. Voor het publiek is moeilijk te zien of de ruiter voor of achter zijn concurrenten ligt. Door meer wedstrijddetails in beeld te brengen wil startup Camarillo uit Helmond de paardensport interessanter maken.