IMF: Importtarieven moeten omlaag

Tarieven moeten niet omhoog maar omlaag. Dat is beter voor de economie van beide landen. Daar pleit het IMF voor in de World Economic Outlook, het rapport over de stand van de wereldeconomie. Dat wordt volgende week pas gepubliceerd tijdens de voorjaarsvergadering van het IMF.

Maar vandaag maakt het fonds al een aantal hoofdstukken openbaar, met daarin een studie naar de effecten van importtarieven.

Nu zijn de landen verwikkeld in een ruzie waarin ze elkaar met tarieven om de oren slaan. Daar hebben ze vooral zichzelf mee, zo onderzocht de in Washington gevestigde denktank, al raken tarieven beide landen op een andere manier.

Importheffingen schaden China vooral doordat de vraag naar ’made in China’ afneemt. Voor de VS is het effect in de productieketen het grootst, omdat het land meer halffabricaten importeert.

Ook stort de handel tussen de twee landen in, en andere landen vangen dat effect maar voor een deel op. Mexico en Canada hebben echter geluk. Amerikaanse importeurs die niet meer uit China importeren, kiezen het meest voor die landen, rekende het IMF uit.

Het IMF toont zich al langer een voorstander van vrijhandel. Voor consumenten komen prijzen van goederen en diensten daardoor lager te liggen.

