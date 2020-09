Kerstmis bij de Intratuin: ’Versieren start eerder door corona’

Acht maanden lang was het geen Kerstmis bij Intratuin, maar nu weer wel. Ⓒ ANP/HH

Woerden - De mussen mogen dan dood van het dak vallen op deze warmste Prinsjesdag ooit, bij Intratuin is het al bijna Kerstmis. De feestdagen beginnen voor de 65 winkels tellende keten al in september. Intratuin belooft kerstshows ’om bij weg te dromen’, met ’levensgrote notenkrakers, elfjes en ontelbare rijen kerstballen in alle kleuren, formaten en materialen’.