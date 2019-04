Romy wil haar vader Dirk Majewski graag opvolgen als aquarium-directeur. Ⓒ MARTIN MOOIJ

BERGEN AAN ZEE - In het Zee Aquarium is geen dag hetzelfde. En dat vindt directeur Dirk Majewski het leuke aan zijn werk. „Je werkt met levende have, dus er gebeuren altijd onverwachte dingen; je wordt continu uitgedaagd.”