Besi-topman Blickman casht voor miljoenen

Blickman verkocht op 21 februari 100.000 aandelen tegen een prijs van €22,46 per stuk. De topman heeft na de verkoop nog ruim 1,5 miljoen aandelen over, die hij deels te danken heeft aan de forse bonussen die hij de afgelopen jaren heeft uitbetaald gekregen. Zo ontving hij de afgelopen jaren telkens voor miljoenen aan ’uitzonderlijke buitengewone bonussen’ in aandelen die de raad van commissarissen hem discretionair toekennen, vanwege zijn prestaties.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) uitte onlangs in een bijdrage op haar website forse kritiek op deze praktijk, omdat deze ondoorzichtige beloningscomponent vele malen hoger is dan het basissalaris en de bonuscomponenten waarover wel verantwoording wordt afgelegd. De beloning van Blickman ligt hierdoor een stuk hoger dan dat van bijvoorbeeld topman Peter Wennink van ASML, dat een twintig maal grotere omzet heeft dan Besi.