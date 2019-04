Lagerhuis stemt niet over nieuwe brexitopties

Het Lagerhuis heeft vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Indien het Lagerhuis in een wet bepaalt dat er geen brexit zonder overeenkomst met de EU mag komen, dan moet de regering daar naar handelen. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat de regering de brexit langer uitstelt of afblaast.

Eerder werd bekend dat het Lagerhuis niet nog een keer zal stemmen over een reeks alternatieve brexitopties. Door een doorslaggevende stem van kamervoorzitter John Bercow was een meerderheid tegen een nieuwe stemronde die maandag zou worden gehouden. Het was voor het eerst in 25 jaar dat de stem van de voorzitter nodig was.