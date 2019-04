Accenture koopt reclamebedrijf Droga5

Het in 2006 opgerichte Droga5 heeft kantoren in Londen en New York en telt ongeveer vijfhonderd medewerkers. Tot de klanten van het bedrijf behoren onder meer webwinkelreus Amazon, krant The New York Times en sportartikelenmaker Under Armour.

Accenture Interactive, de klantervaring- en marketingafdeling van Accenture, is al langer bezig met het zoeken naar deals. Maar sinds de opzet van de divisie in 2009 werd er nog niet zo'n grote vis binnengehaald als Droga5. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.