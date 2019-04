Plussen op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 26.252 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2881 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent naar 7921 punten.

Volgens berichten kan er mogelijk nog deze maand een definitief akkoord worden getekend tussen China en de VS. Daarnaast waren er positieve cijfers uit China en Europa, die het angstbeeld over tanende groei van de wereldeconomie verder indammen.

Boeing

Maar Wall Street verwerkte ook tegenvallende cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. Met 129.000 nieuwe banen was maart volgens loonstrookverwerker ADP de zwakste maand qua banengroei in anderhalf jaar tijd.

Bij de bedrijven stond onder meer Boeing (min 1,1 procent) weer in de belangstelling. The Wall Street Journal schreef dat de piloten van het ramptoestel in Ethiopië meerdere keren tijdens de fatale vlucht te maken kregen met software die de neus van het toestel omlaag duwde. De veiligheidsinstructies van Boeing boden daarbij geen soelaas.

Facebook

Ford won bijna 2 procent. De automaker kwam met een reeks nieuwe modellen, waaronder een aantal elektrische voertuigen. Ook maakte Ford bekend werk te maken van uitbreiding in China, met de introductie van tientallen nieuwe auto's op 's werelds grootste automarkt.

Ook Facebook wist de aandacht op zich gericht, door een bericht dat miljoenen gegevens van gebruikers aangetroffen zijn op cloudservers van webwinkelreus Amazon. Het aandeel Facebook bewoog direct na het naar buiten komen van het nieuws, maar noteerde even later toch nog altijd een plus van 0,7 procent.

De euro was 1,1244 dollar waard, tegen 1,1237 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 62,32 dollar. Brent zakte 0,6 procent in prijs tot 68,98 dollar per vat.