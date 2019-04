FNV roept Jumbo op tot gesprek

Volgens Aklalouch is er nog steeds veel onrust op de werkvloer. ,,Het zou de Jumbo-directie sieren als ze over haar eigen schaduw stapt en met ons in gesprek gaat over de echte problemen en zorgen van distributiewerkers. En laten we alsjeblieft stoppen met dit wapengekletter. Het gaat uiteindelijk toch om het belang van het personeel?”

De FNV-bestuurder geeft verder aan dat de vakbonden 800 leden heeft bij de distributiecentra van Jumbo. ,,Dat is meer dan de helft van het vaste personeel. Met zo’n organisatiegraad blijf je een machtsfactor van betekenis. Dat kun je als werkgever misschien niet leuk vinden, maar je hebt er wel mee te dealen.”