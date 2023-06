Premium Het beste van De Telegraaf

Column: oppassen voor dalende dollar in tweede jaarhelft

Door joost derks Kopieer naar clipboard

ECB-voorzitter Christine Lagarde kondigt over een maand waarschijnlijk weer een renteverhoging aan. Ⓒ ANP/HH

De afgelopen maanden was het veel rustiger op valutamarkten dan in 2022. Het heeft er echter alle schijn van dat daar in de tweede jaarhelft verandering in komt. Als de Amerikaanse inflatie verder terugvalt, komt de dollar onder druk te staan.