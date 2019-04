'VS en China komen nader tot elkaar'

Washington zou Peking op zijn beurt tot 2025 willen geven om aan bepaalde toezeggingen over grondstofaankopen te voldoen, aldus de bronnen. Gedurende hun inmiddels maandenlange onderhandelingen hebben de Chinezen al beloofd flink meer landbouwgoederen, grondstoffen en luchtvaartonderdelen te importeren uit de VS.

In de Amerikaanse hoofdstad ontmoette de Chinese vicepremier Liu He woensdag VS-handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin. Als de delegaties erin slagen komende dagen overeenstemming te bereiken over hun belangrijkste twistpunten, tekenen president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping mogelijk nog deze maand een echt akkoord.