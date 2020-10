Besluit over verhuizing van Unilever

Unilever maakte in juni bekend zijn duale Brits-Nederlandse structuur op te geven en op papier volledig Brits te worden. De aankondiging volgt op een uitgebreid onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Volgens topman Alan Jope is de eenwording van Unilever nodig om de groei van de divisies te bevorderen. ,,Met deze verhuizing ontstaat er een gelijk speelveld met de concurrentie, daarom is dit de beste optie.”

Een spoedwet van GroenLinks dreigt echter roet in het eten te gooien. De partij hoopt daarmee te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven en op deze manier belasting ontwijken, ondanks flinke kritiek van de Raad van State. De partij wil vooral de „dividendvlucht” van Unilever tegenhouden.

Vertrekboete

De vertrekboete van GroenLinks kost het concern €11 miljard. De levensmiddelengigant heeft al laten weten dat de verhuizing van het hoofdkantoor van Rotterdam naar Londen niet doorgaat als de wet wordt aangenomen. Het bedrijf stelt dat het voorstel in strijd is met internationale afspraken. De Raad van State ziet dat bezwaar ook.

De aandeelhouders in Rotterdam stemden afgelopen maand met een ruime meerderheid voor een verhuizing naar Londen. Bij de stemming onder Nederlandse aandeelhouders was 99,4% voor de verhuizing. Daarmee staat formeel alleen nog een stemming onder de Britse aandeelhouders de verplaatsing van het hoofdkantoor nog in de weg. Zij stemmen maandag en daar is een meerderheid van 75% nodig.