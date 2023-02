Premium Het beste van De Telegraaf

Nog geen garanties AH over lagere prijzen: ’Winstmarge is al extreem laag’

Zaandam - De prijzen van landbouwproducten als graan en zonnebloemolie en de energieprijzen dalen. Dus hoopt Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize dit door te vertalen in lagere prijzen in de supermarkt. Toch houdt topman Frans Muller een slag om de arm. „De inflatie blijft hoog, dus blijven we de broekriem aanhalen”, aldus Muller woensdag, in toelichting op de jaarcijfers.