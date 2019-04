Missers in de bouw kosten miljarden

Uit een enquête onder producenten van bouwmaterialen, aannemers, adviseurs en installateurs komt naar voren dat bijna vier op de tien ondernemers 5 procent of meer van de omzet kwijt zijn aan het herstellen van fouten.

Als dat wordt doorgetrokken naar de hele sector met een totale jaaromzet van zo’n 100 miljard euro dan komt dat neer op een kostenpost van ongeveer vijf miljard euro.

Volgens ABN Amro zijn de kosten die voortvloeien uit productiefouten hardnekkig. Dat is voor bouwbedrijven een hard gelag, want zo verspelen ze de vaak toch al lage winstmarges op klussen.

De marktkenners wijzen erop dat de fouten in de sector veelal worden geaccepteerd als een voldongen feit. Dat hoeft niet want er valt veel winst te behalen met gestandaardiseerde processen, langjarige samenwerking en het delen van informatie over fouten.