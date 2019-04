B&S koopt medisch distributeur Lagaay

Lagaay is gespecialiseerd in de distributie van medische en apotheekproducten naar locaties op zee, offshore en andere afgelegen locaties. Het bedrijf heeft volgens B&S veel kennis van internationale medische licenties en medische regels. Lagaay had vorig jaar een omzet van 42 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 3 miljoen euro.

B&S heeft de financiering van de overname geregeld met zijn bestaande banken. Deels gebeurt dat met een lening voor de middellange termijn.